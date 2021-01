[Fiche Finance] Gestion

Les opérations de fin d’exercice : enjeux pour renforcer la fiabilité des comptes

Publié le 20/01/2021

Les opérations de clôture d’exercice constituent un élément essentiel pour la fiabilité des comptes des collectivités. Du fait du principe d’annualité des budgets locaux, elles impliquent le suivi d’éléments financiers afférents à la collectivité chaque fin d’année au service de la qualité d’exécution comptable et budgétaire ainsi que de la fiabilité des annexes au compte administratif. Une bonne organisation au sein de la collectivité permet de tenir à jour les immobilisations ou les provisions et d’attribuer au bon exercice budgétaire les charges et produits (restes à réaliser, rattachements,…).

Jérémy Paloty et Sophie Kucklick administrateur territorial et cheffe de service Exécution budgétaire et qualité comptable, ville de Metz et Metz Métropole