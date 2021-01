Un panel de citoyens réfléchit aux solutions anti-effondrement

Démocratie participative

Un groupe de 39 habitants, épaulés d’experts, a été constitué afin d’imaginer des mesures pour faire face aux changements sociétaux et environnementaux.

Chiffres-clés Ressources humaines : 11 agents du département, une garante externe, 20 experts.

Coût : 46 479 €.

« L’évolution de notre monde nous amènera peut-être un jour à subir un effondrement catastrophique pour les territoires et les personnes les plus fragiles, estime le président du département de la Gironde, Jean-Luc Gleyze. Je me suis donc interrogé sur la manière de réorienter le paquebot départemental afin de l’adapter aux crises. » Ne pouvant imaginer mener cette réflexion sans les administrés, l’édile a demandé à 39 citoyens girondins de rendre un avis visant à répondre à la question « Comment agir ensemble dès maintenant face aux changements environnementaux et sociétaux ? ». Le panel a été constitué par l’Ifop (lire ci-dessous).

Exit « le café du commerce »

Pour ce faire, huit séances de travail ont été organisées entre ...

