Les salins rendus à la nature, une protection contre des effets du changement climatique

Biodiversité

Publié le 22/01/2021 • Par Solange de Fréminville • dans : France, Innovations et Territoires

La Camargue est très exposée aux effets du changement climatique. L’enjeu est de s’y adapter, sur les anciens salins acquis par le Conservatoire du littoral. Il s’agit de préserver la Camargue, sa population et ses activités, soumises à des risques croissants, en redonnant naissance à un écosystème naturel résilient.Les entrées marines et les travaux hydrauliques ont permis de faire des anciens salins une zone tampon vouée à la renaturation, qui favorise la biodiversité.

Chiffres-clés Partenaires : conservatoire du littoral, PNR de Camargue, Tour du Valat, SNPN.

Financement: projet européen Life 2011-2015, agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, Paca, Etat, WWF-France et Bouches-du-Rhône.

1,4 M€ d’investissements, depuis 2014, pour les aménagements hydrauliques réalisés dans les anciens salins. Un montant très faible comparé au coût de la construction et de l’entretien de digues et épis de front de mer.

Entre 2008 et 2012, le groupe Salins a vendu 6 527 hectares au Conservatoire du littoral, qui s’est alors engagé, avec ses partenaires et le soutien de ses financeurs, dans une stratégie d’adaptation du territoire au changement climatique et à ses effets (élévation du niveau de la mer, sécheresse, tempêtes et autres événements climatiques…). La Camargue y est particulièrement exposée, selon les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). L’idée est de laisser se déplacer le trait de côte et de constituer, avec les anciens salins, une zone tampon où la mer peut s’étaler jusqu’à la « digue à la mer », un ouvrage soigneusement entretenu (par le Syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer) ...

