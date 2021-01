Petite enfance : les annonces d’Adrien Taquet pour la fin du quinquennat

Enfance

Le secrétaire d’Etat à l’enfance et aux familles a dévoilé sa feuille de route petite enfance. Au menu de la fin du quinquennat, un soutien volontariste aux gestionnaires de crèches et le souhait de revaloriser le secteur de la petite enfance.

C’est devant le Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA), à l’occasion de sa séance plénière de rentrée le 12 janvier 2021, qu’Adrien Taquet, secrétaire d’Etat à l’enfance et aux familles, a donné la primeur de sa feuille de route pour la fin du quinquennat. Le calendrier est « très court », « un an utile », a-t-il admis, pour apporter des « réponses tangibles aux questions concrètes » des Français.

Plusieurs chantiers sont donc ouverts pour cette dernière ligne droite du quinquennat, à commencer par le soutien aux modes d’accueil du jeune enfant.

Une urgence : préserver les capacités d’accueil

Il faut d’abord répondre à l’urgence « de préserver et développer encore la capacité d’accueil, durement mise à l’épreuve par la crise sanitaire et ses conséquences », a expliqué le ...