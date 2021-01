Accueil

Les collectivités développent leurs applis pour tester la qualité des réseaux mobiles

Publié le 21/01/2021 • Par Alexandra Caccivio • dans : France, Innovations et Territoires

En octobre 2020, le conseil régional de Bourgogne - Franche-Comté et l’Etat lançaient Tadurézo, une appli pour expérimenter en temps réel la qualité des réseaux mobiles. D’autres, tels les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et l’Ille-et-Vilaine, ont déjà sauté le pas pour prioriser les investissements sur les zones blanches. Le but est de pouvoir opposer une carte de la couverture réelle aux géants de la téléphonie avec qui les collectivités déterminent les investissements prioritaires.

