La loi « autonomie » attendra la fin de la crise sanitaire

Autonomie

Publié le 18/01/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Les réformes des retraites et de l'autonomie attendront la fin de la crise sanitaire, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le 13 janvier. Un énième report pour le grand âge qui passe très mal chez les professionnels du secteur.

Déjà, la fin de l’année 2020 avait créé le doute chez de nombreux acteurs du secteur. Le 13 janvier, lors de la conférence de presse concluant le séminaire gouvernemental, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a douché les espoirs. Interrogé sur les réformes des retraites et du grand âge, il a déclaré : « Ces deux réformes restent à l’agenda de ce quinquennat dès lors que la situation sanitaire nous permettra de les reprendre. Les Français comprendront bien que notre boussole, c’est la gestion de la crise sanitaire. »

Devant l’Assemblée, quelques heures plus tard, la ministre déléguée chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, n’a pas précisé le calendrier. Mais le vote du texte d’ici la fin du quinquennat semble plus que compromis.

Calendrier impossible

S’il faut attendre la sortie de la crise sanitaire, et donc, a minima, la fin de la campagne vaccinale, cela amène – au mieux – au deuxième semestre 2021. Or, avec les votes du budget de l’Etat et de la Sécurité sociale, le calendrier parlementaire est déjà très chargé en fin d’année.

