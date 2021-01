Accueil

Vaccination : comment aller aux devants des plus fragiles

Publié le 18/01/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, France

Claude Almodovar/La Gazette

La campagne de vaccination des 5 millions de 75 ans et plus vivant à domicile débute ce lundi 18 janvier. Les collectivités sont aux avant-postes pour accompagner les plus fragiles d’entre eux.

