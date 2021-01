Crise sanitaire

Transition énergétique : malgré la crise, les élus maintiennent le cap

Publié le 18/01/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

CUD

Réunis aux Assises européennes de la transition énergétique, de nombreux élus locaux engagés sur les questions climatiques ont expliqué tout l'enjeu qu'il y avait à maintenir le cap de la transition énergétique, et à ne pas la sacrifier sur l'autel de la crise sanitaire et économique. Et pour réussir se défi, plus que jamais, il faudra réussir à embarquer les citoyens.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat