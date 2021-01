Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 9 au 15 janvier 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

RE vers le futur ? – La RE 2020 verra-t-elle le jour [lire aussi notre article] ? Huit membres du Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique, représentant la filière, ont adressé un courrier au gouvernement pour demander un report à… mars 2022 ! Selon Batiactu, ils en contestent les derniers arbitrages et demandent à revoir le texte pour un réajustement des seuils de besoin de carbone, d’énergie et de Bbio dans les constructions. Ils déplorent en effet une « approche théorique, conventionnelle, parfois trop éloignée de la réalité du terrain ». Selon eux, en l’état, la trajectoire et le calendrier ne peuvent être tenus sans mettre en difficulté le secteur de la construction neuve. La filière critique également le choix de l’analyse du cycle de vie.

Make the biodiversité great again – En marge de la réunion internationale One planet summit (lire aussi ci-dessous), la France a annoncé sa stratégie pour protéger 30% des espaces terrestres et marines d’ici 2030. Comme l’explique Actu Environnement, cette stratégie des aires protégées se décline en trois volets correspondant à trois plans d’actions triennaux successifs. Le premier, couvrant la période 2021-2023, prévoit des mesures concrètes à destination des forêts, réserves naturelles nationales, des parcs régionaux et du littoral. Se pose toutefois la question du degré de protection de ces aires et de son articulation avec les actions déjà menées par les collectivités locales. Une autre interrogation concerne le financement. Le gouvernement y répond en citant les 10 millions d’euros issus de la loi de finances 2021 et les 60 millions d’euros inclus dans le plan de relance.

Vent de face – Il ne faut pas se fier aux apparences. Le récent baromètre des énergies renouvelables publié par Observ’ER, la FNCCR et l’Ademe, montre certes que la part des EnR dans le mix électrique a atteint un niveau record en 2020 avec 27,3%, mais le déploiement des nouvelles installations est nettement inférieur à la trajectoire fixée par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Cité par Les Echos, ce bilan met notamment en exergue les filières de l’éolien et du photovoltaïque. Si la FNCCR reconnaît que les territoires se montrent ambitieux, la question du financement est toujours un frein. Et pourtant, portée par quatre régions, la production d’EnR a atteint 124 TWh pour couvrir 27,3% de la consommation électrique française.

Coquille vide – Alors que le dernier One planet summit s’est fixé pour objectif de tracer une nouvelle feuille de route pour la protection des écosystèmes et de la biodiversité [Le Monde], l’ONG Greenpeace, elle, a dénoncé un recyclage de mesures et des annonces en trompe-l’œil. Elle cite notamment l’exemple d’étendre les zones protégées dans les océans jusqu’à 30% des espaces marins et rappelle que cet objectif existe déjà depuis longtemps sans mesure concrète. Et de regretter aussi l’absence d’annonces fortes en faveur de la protection des forêts.

LIVE from #OnePlanetSummit in Paris:

Bla bla nature

Bla bla important

Bla bla ambitious

Bla bla green investments

Bla bla great opportunity

Bla bla green growth

Bla bla net zero

Bla bla step up our game

Bla bla hope

Bla bla bla…* *locking in decades of further destruction https://t.co/veGb4T7kmr — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 11, 2021

Batteries – Un article du site Automobile propre se penche sur le devenir des batteries de véhicules électriques en fin de vie. Après avoir rappelé la réglementation en matière de recyclage, il précise tout le potentiel de réutilisation de ces produits et retrace le cheminement du démontage à la seconde vie. Et si, souligne l’article, la loi oblige les entreprises de recyclage à valoriser au moins 50% du poids d’une batterie, il précise que ces entreprises revendiquent entre 70 et 90% de réutilisation.

Hydrogène – Pour accélérer encore le déploiement d’une filière hydrogène décarboné, le gouvernement a annoncé la création d’un conseil national de l’hydrogène qui sera piloté par une quinzaine d’industriels. Comme l’explique La Tribune, ce conseil, auquel participera également Régions de France, devra mesurer le bon déroulement des actions prévues et identifier les éventuels freins.

Ça coince en Dordogne – Situation ubuesque en Dordogne où après l’annulation par la justice d’un projet de déviation routière, la remise en l’état du site n’a toujours pas été effectuée. Selon 20 Minutes, des associations citoyennes ont saisi le préfet alors que le délai de remise en état, qui devait être assumé par le département, expirait en décembre 2020.

Brest métropole expérimente le débardage à cheval pour l’entretien de ses espaces verts [France 3] ;

Des analyses des cheveux d’enfants habitant la vallée de l’Arve (Haute-Savoie) ont révélé la présence de métaux lourds [Sciences et avenir].