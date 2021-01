Le développeur économique, à l’écoute des entreprises, quels que soient leurs besoins

Métier

Publié le 15/01/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : France

Les développeurs économiques exercent dans les conseils régionaux ou les intercommunalités. Leurs missions y sont différentes, avec un point commun : la polyvalence.

Chiffres-clés Cadre d'emplois: attaché territorial, dont une grande part de contractuels.

Catégorie A.

Formation requise : master en économie, urbanisme, droit, immobilier

Résilience des territoires, enjeux d’aménagement liés aux mutations du travail et de la société… Ces problématiques au cœur des préoccupations des collectivités territoriales font le quotidien des développeurs économiques, ces agents territoriaux dédiés à la croissance économique de leur territoire. Ils travaillent surtout dans les régions et les intercommunalités, cheffes de file du développement économique local depuis la loi « Notre » du 7 août 2015, les premières, en tant qu’organisatrices à travers leur schéma économique, les secondes, sur un plan plus opérationnel.

Un excellent relationnel

Deux échelles et deux prismes du développement économique qui conduisent à mener des missions très différentes. Parmi les fonctions de Florian Pierre, chef du ...