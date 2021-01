Energies renouvelables : comment résister au vent de fronde

Transition écologique

Publié le 15/01/2021 • Par Olivier Descamps • dans : France

Objets de suspicion, les projets de bois-énergie et autres méthaniseurs ont besoin de l’appui des collectivités. D’abord, pour poser les termes de débats sereins. Ensuite, pour influer sur certains arbitrages en fonction de critères locaux. Un impératif : anticiper.

Chiffres-clés 4,7 GW des 16,9 gigawatts de puissance éolienne en France sont installés dans les Hauts-de-France, tandis que le solaire se concentre dans le Sud. Une situation qui s’explique par une politique énergétique se focalisant sur les coûts… ce qui pousse les opérateurs privés vers les mêmes ressources. Et crée ensuite des tensions.

8 fois plus de valeur locale est dégagée lorsqu’un projet d’ENR est porté par des acteurs du territoire, qu’ils soient publics ou privés (source : Cler).

32 % de la consommation d’énergie française devra être renouvelable en 2030, rappelle la programmation pluriannuelle de l’énergie. Fin 2019, ce chiffre plafonnait à 17,2 % (source : Cler).

C’est une petite musique qui monte. Difficilement palpable mais parfaitement audible. La transition énergétique, oui. Sauf la méthanisation. Trop dangereuse. L’éolien non plus. Laid et inefficace. Le photovoltaïque ? Il est consommateur de terres rares extraites dans des conditions dramatiques. Les pompes à chaleur ? Un marché tenu par des voyous !

Ces critiques qui mixent craintes légitimes, raccourcis et informations erronées ne sont pas nouvelles. Depuis quelques mois, elles semblent trouver un écho médiatique sans précédent. Y compris parmi ceux qui, sur le papier, dénoncent également les projets de construction de nouvelles centrales nucléaires comme l’importation d’énergies fossiles.

« Le bashing est devenu le sport à la mode. Ce n’est malheureusement pas propre aux renouvelables », soupire Hubert Dejean de La Batie, vice-président (divers droite) de la région Normandie, chargé de l’environnement, de la mer, du littoral et de l’énergie. Lui s’efforce, en particulier, de défendre la place du bois dans le mix énergétique, en rappelant que l’exploitation n’empêche pas la forêt française de continuer à se développer. Depuis deux cents ans, sa surface a doublé. Et, depuis trente-cinq ans, elle gagne 85 000 hectares par an selon l’Institut géographique national.

Trouver du sens aux projets

« L’idée, avec la biomasse, est de mettre en place des boucles locales, rappelle Hubert Dejean de La Batie. Les aides publiques aux chaufferies bois permettent d’exiger des porteurs de projet qu’ils vérifient que la ressource existe bel et bien. » Dans une région bocagère comme la Normandie ...

