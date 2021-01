« Cette crise met en évidence le besoin de re-territorialiser les ARS »

[Entretien] Santé

Publié le 18/01/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : France

Le député sarthois (LR) Jean-Carles Grelier détaille les ambitions de sa proposition de loi « visant à territorialiser la gouvernance des agences régionales de santé ».

Quelles sont les limites du fonctionnement actuel des Agences régionales de santé ?

Aujourd’hui les décisions des ARS sont prises sans concertation avec les territoires. L’organisation territoriale en santé ne correspond pas aux attentes des concitoyens, ni des acteurs de santé, ni des élus locaux. Les ARS sont coincées entre des directives données au niveau national et la réalité des territoires qui est souvent en totale contradiction avec ces directives. On a constaté au moment de la crise sanitaire que l’intervention des élus locaux et des Préfets de département a permis de trouver des solutions d’approvisionnement en masques de manière plus rapide et efficace que ne l’avaient fait les ARS. Cette crise met en évidence le besoin de re-territorialiser et de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Proposition de loi visant à territorialiser la gouvernance des agences régionales de santé