« Garantie jeune universelle » : les missions locales cherchent des locaux

Emploi

Publié le 14/01/2021 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Alors que le nombre de jeunes bénéficiant de la Garantie jeune doit doubler en 2021 et qu'elle pourrait être étendue à tous par la suite, les missions locales, qui en assurent la mise en œuvre, comptent sur le soutien des collectivités.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Faire de la « Garantie jeune » un droit pour tous les jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle – cette idée, lancée le 7 janvier par le Conseil d’orientation des politiques de jeunesse (COJ), pourrait permettre au gouvernement de sortir la tête haute du débat sur l’ouverture du RSA aux 18-25 ans. « La Garantie jeune universelle, c’est mieux que le RSA jeune : chacun pourra bénéficier d’une aide financière, en plus d’un accompagnement vers l’emploi », peut-on lire dans le communiqué du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion du 9 janvier. Qui saisit la balle au bond : le doublement des bénéficiaires de la Garantie Jeune, prévu par le plan “1jeune1solution”, réactualisé en novembre, ne serait qu’une « première étape » vers un droit universel.