Lutte contre l’obésité : les collectivités accompagnées

Publié le 21/01/2021 • Par Mariette Kammerer • dans : France, Innovations et Territoires

Maksymiv Iurii / AdobeStock

Le programme VIF permet à des collectivités d'être accompagnées dans la mise en place d'actions de prévention santé, et de bénéficier de formations et d'outils adaptés pour ses agents, afin d'inscrire les actions dans le quotidien et dans la durée.

