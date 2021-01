Vaccination : le gouvernement fait un petit pas vers les régions

Santé

Publié le 14/01/2021 • Par Pascale Tessier • dans : A la une, France

Les régions veulent jouer un rôle actif dans la vaccination. Le ministre de la Santé vient d’accéder à deux de leurs neuf demandes insistantes. Elles restent déterminées à obtenir gain de cause sur les sept autres.

Neuf propositions et seulement deux retenues, au terme du troisième courrier dont les précédents émanant de région étaient restés lettre morte, et ce petit accord donné juste deux heures avant une conférence de presse de Régions de France…

Les régions ont reçu un accord de principe sur deux propositions. En premier lieu, la création de cellules régionales de pilotage, coprésidées par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et le préfet de région, qui réuniront chaque semaine région, départements, ordres des médecins et pharmaciens « en vue d’anticiper les phases 2 et 3 de la campagne de vaccination. » Le second accord concerne la mise à disposition du matériel de communication officiel pour sa déclinaison par les régions.

Pour le président de l’association d’élus Renaud ...

