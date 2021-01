Comment les aides des agences de l’eau irriguent les territoires

Gestion de l'eau

Publié le 14/01/2021 • Par Sylvie Luneau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

C’est une première, mais visiblement ce ne sera pas la dernière. L’Assemblée des communautés de France (ADCF) vient de sortir une étude comparative des subventions attribuées par les agences de l’eau. Quelles sont les thématiques en pointe selon les agences ? Existe-t-il des différences importantes entre elles ?

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Comment ruisselle l’argent des agences de l’eau dans les territoires ? « Ce sujet est important pour nous, explique Oriane Cébile, conseillère environnement à l’ADCF, car depuis 2020, de nombreuses intercommunalités se sont vu transférer les compétences assainissement, suite à la loi “Notre”, et aussi les compétences gestion des inondations et des milieux aquatiques, avec la loi “Gemapi”. Les agences de l’eau sont des partenaires incontournables sur ces thématiques. Or, nous n’avons pas de visibilité sur la manière dont sont réparties les aides entre agences », explique-t-elle. C’est la raison pour laquelle l’ADCF a lancé une étude sur le sujet, qu’elle vient de publier.

Grande variabilité entre les différents bassins

L’ADCF a analysé les subventions ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne