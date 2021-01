Accueil

Culture : les mises au point de Roselyne Bachelot devant les députés

Publié le 13/01/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

© connieguanziroliph-adobestock

La Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a auditionné la ministre de la Culture le 12 janvier sur "la crise sanitaire et les perspectives 2021". Protocoles de réouverture, Pass culture, éducation artistique et culturelle, concerts « tests »... Roselyne Bachelot a précisé quelques points. L'absence de date de reprise d'activité, même partielle, reste un sujet de crispation et a donné lieu à un échange musclé avec les députés.

