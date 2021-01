Pesticides : « Nous essayons de protéger la santé des citoyens, alors que l’Etat n’assume pas ce rôle »

Santé

Publié le 13/01/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, actus experts technique, France

Dans deux décisions du 31 décembre, le Conseil d'Etat a confirmé la suspension d'arrêtés antipesticides, en jugeant que les maires n'avaient pas à intervenir dans la réglementation de leur usage dans leurs communes. Entretien avec Florence Presson, vice-présidente du collectif des maires antipesticides et adjointe au maire de Sceaux.

Le Conseil d’Etat, dans ses décisions du 31 décembre, refuse aux maires tout rôle dans la réglementation générale de l’utilisation des pesticides. Pourquoi est-ce insuffisant, pour vous, qu’au niveau local, ce rôle revienne uniquement au préfet ?

Parce que le préfet n’a pas la connaissance des caractéristiques des communes, de leurs particularités. Aujourd’hui, on considère que les distances à 5 et 10 mètres (1) ne sont largement pas suffisantes pour protéger les citoyens. D’autant que le ministère se concentre sur les communes rurales et qu’en aucun cas ils ne sont en mesure de dire à partir de quel point on définit ces distances dans le cas d’un jardin en plein cœur de ville ou de copropriété. Ils ne savent pas nous répondre.

C’est pourquoi c’est le souhait des maires d’interdire l’usage des pesticides au cœur des communes, dans l’ensemble des jardins des copropriétés, des entreprises privées, aux abords des chemins de fer. D’ailleurs, depuis que nous avons pris ces arrêtés, la

