Probité

Publié le 13/01/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, Documents utiles, France

L’Agence française anticorruption a élaboré des recommandations destinées pour aider les personnes morales à prévenir et détecter les faits d’atteinte à la probité (corruption, favoritisme, détournement de fonds …). Ces recommandations ont fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel du mardi 12 janvier.

L’agence française anticorruption (AFA) a émis un avis, qui a été publié au Journal officiel du 12 janvier 2021, destiné à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

L’organisation y fait des recommandations pour mettre en œuvre un dispositif anticorruption, notamment au sein des collectivités territoriales. A noter que ces recommandations ne créent pas d’obligation juridique pour ceux à qui elles s’adressent.

Elle y insiste sur la nécessité de l’engagement de l’instance dirigeante, de la connaissance des risques d’atteinte à la probité auxquels l’entité est exposée (cartographie de ses risques) et de la gestion de ces risques au moyen de mesures de prévention, de détection et de remédiation.

Certaines recommandations sont spécifiquement adressées aux acteurs publics (bien que l’ensemble du document les concerne). Elles ont pour objectif de tenir compte des différences de maturité des personnes publiques quant aux dispositifs anticorruption déjà mis en place. Ces orientations détaillent notamment la méthode conseillée pour réaliser une cartographie des risques en matière d’atteintes à la probité ou encore l’articulation entre l’évaluation de l’intégrité des tiers et les règles de la commande publique.