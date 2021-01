Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Réunir les conditions pour créer un centre de santé

décryptage

Réunir les conditions pour créer un centre de santé

Publié le 13/01/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Le-Lardin-Saint-Lazare

Les centres de santé sont ouverts à tout public et pratiquent à titre principal le tiers payant sans dépassement d'honoraires. La gestion du centre doit être non lucrative : il peut être créé et géré par des collectivités territoriales, des EPCI, des organismes à but non lucratif, ainsi que par des établissements de santé publics ou privés. Décryptage en six points clés.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Collectivités territoriales

Santé

Juliette Vielh Avocate associée, cabinet Goutal, Alibert et associés