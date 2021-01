La route de demain trace son chemin dans le Lot

Engagé en 2016 par le département du Lot, le projet « Demain la route » a pris effet en octobre 2020. Il a pour objectif principal de repenser la nouvelle organisation des services territoriaux routiers.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La feuille de route du département à ses services territoriaux routiers, « Demain la route », est opérationnelle depuis le 1er octobre 2020. Elle est le fruit d’une méthodologie de travail participative visant à optimiser les moyens du département dans le domaine routier avec pour objectif l’amélioration du service rendu aux usagers. Le département du Lot et ses 300 agents ont en charge la gestion de plus de 4 100 km du réseau routier comprenant des routes structurantes à des routes départementales de desserte locale. La volonté affichée de la collectivité pour ce projet repose sur trois piliers : l’investissement (16,5 millions d’euros au budget primitif 2020), le maintien voire l’augmentation des travaux en régie effectués par les agents et le renouvellement du parc ...