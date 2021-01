Quand on travaille sur écran, de bons réflexes à adopter

Prévention

Le travail sur écran n’est pas sans risque pour la santé. En télétravail, comme au bureau, il faut respecter certaines règles pour éviter ses effets néfastes.

Travailler toute la journée assis, les yeux rivés sur un ordinateur, n’est pas sans risque pour la santé. C’est vrai lorsqu’on est au bureau. Ça l’est d’autant plus quand on se retrouve livré à soi-même à domicile, sans matériel adapté ni points de repère ergonomiques. Le travail sur écran se caractérise par une posture statique à laquelle s’ajoutent des mouvements répétitifs des doigts et des avant-bras. Un cocktail propice au développement des troubles musculosquelettiques (TMS). La nuque, les épaules, la région lombaire, les poignets et les mains sont susceptibles d’être atteints si les équipements ne sont pas correctement positionnés.

Repose-pieds ou Swiss ball

Quelques principes simples permettent d’aménager son espace de travail pour se préserver des mauvaises postures. La partie ...