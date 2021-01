Les territoires mis à contribution pour réduire l’empreinte environnementale du numérique

Numérique vert

Publié le 13/01/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Le Sénat a examiné, modifié et adopté la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, mardi 12 janvier. Elle se donne pour but de responsabiliser tous les acteurs du numérique, et notamment les acteurs publics. Côté territoires, les collectivités seraient invitées à se doter d'une stratégie numérique responsable.

Le numérique, actuellement responsable de 2% des gaz à effet de serre en France, pourrait atteindre les 7% d’ici 2040. L’objectif de la proposition de loi adoptée mardi 12 janvier au Sénat, présentée par Patrick Chaize, Guillaume Chevrollier, Jean-Michel Houllegatte et Hervé Maurey (1), est d’enrayer cette envolée qui serait lourdes de conséquences économiques. « Le coût collectif de notre inaction est spectaculaire », selon la formule de Patrick Chaize, en octobre dernier, puisqu’à politiques publiques constantes, il passerait de 1 milliard d’euros aujourd’hui à… 12 milliards en 2040 !

Responsabiliser tous les acteurs

Ce texte, traduction législative des travaux menés par la mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, de décembre 2019 à octobre 2020, « vise à réorienter le comportement de tous les acteurs du numérique, qu’il s’agisse des consommateurs, des professionnels du secteur ou encore des acteurs publics ».

Allonger la durée de vie des équipements, en recourant à la commande publique pour inciter au réemploi, la réparation et le reconditionnement des appareils, écoconcevoir des services numériques, bâtir des data center plus vertueux sont autant des leviers figurant dans ce texte.

Verdir les data center

Les examens en commission et en séance publique ont donné lieu à des modifications, notamment en allant plus loin sur la régulation des centres de données et les engagements des opérateurs auprès de l’Arcep, notamment dans le cadre du déploiement de la 5G. Ces derniers devraient inclure « des initiatives de réduction des impacts associés à la fabrication et à l’utilisation des box mises à disposition de leurs abonnés ».

Des « stratégies numériques responsables » dans les territoires

En commission, la proposition de loi s’est également enrichie d’un apport émanant directement de l’action des collectivités locales. Un nouveau chapitre 5 intitulé « Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires » a ainsi fait son apparition et vise à instaurer une nouvelle obligation pour les collectivités (amendement du socialiste Hervé Gillé) : l’adoption d’une stratégie numérique responsable pour les communes de plus de 50 000 habitants, les départements et les régions, qui serait présentée chaque année, en amont du débat budgétaire.

D’autre part, des amendements de Eric Gold (PRG) et Hervé Gillé ont ajouté la réduction de l’empreinte environnementale du numérique au sein du programme d’action des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) ; les PCAET intègreraient enfin aussi des actions à réaliser afin de valoriser le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données.

A noter que certaines collectivités sont déjà très avancées en la matière. Côté régions, c’est la Bretagne qui fait figure de pionnière : elle a adopté en février dernier la première feuille de route locale sur un numérique responsable. La Rochelle, quant à elle, a adopté une « charte du numérique responsable » dès juin 2019.

