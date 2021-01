Prépaconcours

Dernier round de l'année 2020, avec ce questionnaire à choix multiples spécialement concocté pour vous aider à réviser les questions d'actualité, une épreuve prévue par de nombreux concours de la fonction publique.

C’est parti, à vous de jouer ! Ce « petit » QCM de 5 questions n’en est pas moins révélateur de votre niveau de préparation. Lisez attentivement les réponses pour les imprimer profondément dans votre mémoire.







Quel que soit votre score, relisez la fiche des questions d’actu du mois écoulé. On vous conseille de l’imprimer et d’annoter le texte, de souligner les passages importants. Et comme on est là pour vous aider, on vous signale le gros quiz du Club RH de LaGazette.fr, qui porte sur l’actualité « ressources humaines » de la territoriale en 2020 (formations, dialogue social, rémunérations, etc).

Actualités et culture générale du (futur) fonctionnaire

Pour les jurys et autres examinateurs des concours, tout candidat doit se tenir au courant de l’actualité de son champ professionnel et de la fonction publique. Avec cette particularité pour le (futur) fonctionnaire : l’agent public étant investi d’une mission de service public, il serait paradoxal qu’il vive recroquevillé dans sa coquille. Il est impliqué dans la vie publique. L’actualité doit faire partie de sa culture générale.

Le degré de connaissance attendu par le jury dépend évidemment du type de concours. Mais plus vous serez capable, à l’écrit ou à l’oral, de faire des ponts avec l’actualité, de manière judicieuse, plus vos chances de succès au concours seront fortes.

Les « questions d’actualité », une épreuve à part entière

Certains concours de la fonction publique comprennent une épreuve spéciale « Questions d’actualité ». C’est le cas, par exemple, d’une des épreuves d’admissibilité du concours de rédacteur territorial, qui sera organisé en 2021. Carrières-publiques.com, qui propose des préparations par cadres d’emplois, aux concours de la fonction publique, consacre un article intéressant à ce sujet : « Comment réussir l’épreuve écrite des questions d’actualité du concours d’accès aux cadres d’emplois de rédacteur et de rédacteur principal » ?

