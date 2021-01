Accueil

Métropoles et tourisme : 5 raisons d’espérer

Publié le 26/01/2021 • Par Auteur associé • dans : France, Opinions

Les métropoles s’affirment de plus en plus comme des destinations touristiques à part entière, et plus uniquement pour le tourisme d’affaires. Des élèves administrateurs, conservateurs territoriaux, et ingénieur en chef territorial de l’Inet livrent, dans cette tribune, leurs raisons d’espérer pour l’avenir.

Joseph Barbaste, Flora Gousset, Damien Grelier, Arnaud Nivot Respectivement élève administrateur territorial, élève conservatrice de bibliothèques, élève conservateur de bibliothèques et élève ingénieur en chef territorial