Données territoriales : la banque des territoires publie une boîte à outils

Données territoriales : la banque des territoires publie une boîte à outils

Publié le 12/01/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Documents utiles, France

Produites dans des secteurs très divers et en abondance, les données représentent une « source d’information essentielle et incontournable pour la connaissance des territoires et le pilotage des politiques publiques », estime la Banque des territoires, qui a publié début janvier une boîte à outils à destination des collectivités locales.