Contrat de relance et de transition écologique : définir d’abord le bon périmètre (1/2)

Publié le 12/01/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, Actu experts finances, actus experts technique, France

C'est l'un des outils clés pour permettre un nouvel élan économique dans les territoires : le contrat de relance et de transition écologique. A terme, tout le territoire devrait être couvert par ces contrats qui vont faire évoluer la relation entre l'Etat et les collectivités. Premier volet de notre article en deux parties, consacré à une question clé : la définition de leur périmètre.

Après avoir longtemps promu ses « contrats de transition écologique », le gouvernement mise désormais sur les « contrats de relance et de transition écologique » (CRTE). Mais attention, il ne s’agit pas d’un simple ajout d’un volet sur la relance économique, le changement est plus important qu’il n’y paraît. Principalement parce que ces nouveaux contrats ont vocation à intégrer tous les contrats et dispositifs existants (ville, ruralité, transition écologique… ) et à embrasser tous les enjeux d’un territoire (santé, culture, mobilités, développement économique…).

En optant pour cette nouvelle logique, l’exécutif est allé dans le sens de l’Association des communautés de France (ADCF). « Cette idée des contrats globaux et pluriannuels de territoire, c’est un peu notre bébé, souligne ...

