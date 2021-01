Séparatisme : formation obligatoire et sanctions des agents à l’étude

Laïcité

Publié le 12/01/2021 • Par Claire Boulland Mathilde Elie • dans : Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Formation obligatoire pour les nouveaux entrants dans la fonction publique, "socle commun" pour les hauts fonctionnaires, évolution de la notion de "circonstance aggravante" et du "devoir de réserve"... La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques a fait part de ses réflexions à la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi "séparatisme".

Parmi les agents publics, 30 % ont été confrontés à des atteintes à la laïcité, et la moitié d’entre eux de manière régulière. Qui plus est, 40 % des agents publics ne se sentent pas protégés par leur hiérarchie. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, a débuté son audition, lundi 11 janvier, par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la République, dit « séparatisme », en rappelant ces données. Elles sont issues du sondage Ifop dévoilé en décembre dernier.



L’enquête en question a révélé que la formation était un préalable. C’est justement ...

