2021 : 5G dans les villes, 4G et fibre dans les campagnes

Aménagement numérique et télécoms

Publié le 14/01/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

L'année 2021 qui commence verra l'arrivée de la 5G, d'abord dans les villes et marquera également l'avancement du dispositif de couverture ciblée, permettant un plus grand accès à la 4G dans les campagnes. La fibre devrait également continuer son déploiement.

Débuté en décembre dernier dans plusieurs métropoles, le déploiement commercial de la 5G a devrait se poursuivre tout au long de l’année. Les opérateurs avancent sur une ligne de crête, tant la défiance vis-à-vis de cette technologie a été forte. Nombre de villes ont entamé des concertations à ce sujet et l’impact énergétique des technologies sera un point brûlant en 2021.

Alors que la 5G se met en place pour les citadins, 2021 devrait voir l’arrivée de la 4G pour le plus grand nombre, avec l’achèvement du new deal mobile. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) mène une enquête sur ces déploiements et devrait faire des points d’étapes sur sa généralisation au cours de ce trimestre.

Les retours du régulateur sur les ...