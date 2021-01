Complémentaire santé : les propositions du groupe de travail mené par le député Eric Poulliat

SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Publié le 12/01/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Depuis le mois de juillet, une dizaine de députés et de sénateurs s’est emparé de la question de la future réforme de la protection sociale complémentaire des agents. Dans leur contribution adressée à Amélie de Montchalin, les parlementaires défendent notamment une participation obligatoire de 50% de la prévoyance et ce dès 2022.

Alors que le projet d’ordonnance organisant l’architecture de la réforme de la protection sociale complémentaire doit être examiné devant le Conseil commun de la fonction publique le 18 janvier, Éric Poulliat, député de Gironde (LREM) a fait part de ses recommandations à Amélie de Montchalin.

Dans une lettre transmise à la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques le 4 janvier et rendue publique ce mardi 12 janvier (voir encadré), le parlementaire détaille son propos au travers de trois pistes de réflexion. L’occasion pour lui de rappeler l’urgence de réformer un système inégal et insuffisamment protecteur en particulier dans la territoriale.