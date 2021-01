Les collectivités au chevet des territoires ébranlés par la crise

Economie

Publié le 12/01/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

En complémentarité du plan de relance de l’État et des fonds de soutien régionaux auxquelles elles sont amenées à participer, les collectivités du bloc communal ont déployé depuis le début de la crise sanitaire tout un arsenal d’aides pour soutenir les entreprises en difficultés de leur territoire. Premier volet de notre dossier consacré aux leviers de la relance économique

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Dans son baromètre des entreprises du troisième trimestre 2020, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Haute-Garonne ne peut que constater les dégâts : « Une dégradation sans précédent de l’économie départementale impactant quasiment toutes les branches d’activité », s’alarme-t-elle. Et le faible niveau des carnets de commandes obère un retour rapide à un niveau normal d’activité.

Avec environ 6 000 emplois détruits ou menacés, l’industrie aéronautique civile est le secteur le plus touché, ainsi que tous les acteurs de la « supply chain ». A la métropole de Toulouse (783 300 hab.), la vice-présidente en charge de l’économie Dominique Faure évalue que 4 000 emplois pourraient par ailleurs disparaître dans le commerce et l’hôtellerie-restauration et le ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier