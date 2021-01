Fonction publique : l’adaptation de la réforme à la crise sanitaire

Chantiers 2021

La réforme de la fonction publique, promulguée en aout 2019, prévoyait de rebattre les cartes en matière de "santé-famille", de protection sociale complémentaire ou encore d'organisation du temps de travail. La Covid-19 a fait reconsidérer les travaux restant pour sa mise en œuvre.

Dans les services RH des collectivités, les agents sont sur les rotules. A la période de surchauffe liée à la gestion de la crise sanitaire se sont greffées, tant bien que mal vu le contexte, la préparation et la formation aux dispositifs de la loi du 6 août 2019 devant entrer en vigueur le 1 er janvier. Parmi eux, l’indemnité de précarité des contractuels, la suppression de la compétence des commissions administratives paritaires (CAP) en matière d’avancement de grade et de promotion interne, la création du rapport social unique, les nouvelles évaluations professionnelles et les fameuses lignes directrices de gestion RH. Les acteurs de la territoriale ont bien tenté d’obtenir le report de ces dernières. Sans succès.

