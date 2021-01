Rénovation urbaine : les chantiers s’accélèrent, les lourdeurs persistent…

Politique de la ville

Publié le 11/01/2021 • Par Nathalie Da Cruz

Si le nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) a enfin démarré, sur le terrain, les élus regrettent son inadéquation aux villes moyennes et des procédures administratives lourdes et rigides.

On ne compte plus les retards à l’allumage du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) lancé il y a plus de six ans… Les raisons ? La baisse des allocations personnalisées au logement et son corollaire, la réduction du loyer de solidarité, qui ont affaibli les comptes des bailleurs sociaux. Mais aussi des tensions entre l’Etat et Action logement (anciennement 1 % patronal) qui se trouve être le principal contributeur de ce programme…

Les acteurs ont donc accéléré la manœuvre mi-2018. La dernière enquête de l’Anru d’octobre est encourageante : les travaux ont démarré dans 230 quartiers, sur 450 retenus dans ce programme. 290 opérations sont d’ores et déjà achevées. Gilles Leproust, maire (PCF) d’Allonnes (Sarthe), le constate dans sa commune : « Une école maternelle a été…