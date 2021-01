SWOT : une méthode d’analyse, un outil stratégique

[Fiche finance] Gestion

L’analyse SWOT, créée dans les années 60 par Albert Humphrey, conseiller en management au Stanford Research Institute, entreprise américaine spécialisée dans la recherche dans les domaines scientifiques et technologiques au profit du gouvernement américain ou au profit d’entreprises privées, est un outil d’étude visuelle qui identifie les forces et les faiblesses internes d’une entreprise sur sa propre organisation ou sur tout projet majeur à lancer. Cet outil analyse également les opportunités et risques externes car l’organisation quel que soit le projet ou l’enjeu, ne peut ignorer l’environnement externe dans lequel elle évolue.

Outil transposable dans le public

Le SWOT, outil d’aide à la décision, nécessaire dans un contexte de plus en plus complexe, apparu tout d’abord dans les grandes entreprises du secteur privé, est tout à fait transposable dans le secteur public et notamment dans la fonction publique territoriale tant cette dernière a évolué et tant les enjeux de développement, d’amélioration et de modernisation du service public au profit des usagers sont de plus en plus présents. En effet, avec la loi de transformation publique n° 2019-828 du 6 août 2019 qui va permettre de bâtir la fonction publique du XXIe siècle, plus agile, plus attractive, avec des services publics plus efficaces et plus près des citoyens et des territoires, c’est l’occasion d’adapter des méthodes nouvelles ...

