Ségur de la Santé : des territoriaux en grève pour obtenir des augmentations de salaire

Médico-social

Publié le 11/01/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : France, Toute l'actu RH

Un appel à la grève a été lancé par la CFDT pour que les agents et salariés du secteur médicosocial, oubliés du Ségur de la santé, obtiennent les mêmes avantages salariaux que la fonction publique hospitalière.

« A travail égal, salaire égal », résume Jacqueline Fiorentino, secrétaire fédérale CFDT Interco, chargée du travail social et de l’intervention sociale. Son syndicat appelle donc à la grève, ce mardi 12 janvier, les agents territoriaux et salariés des établissements sociaux et services médicosociaux pour qu’ils obtiennent les mêmes salaires que les agents de la fonction publique hospitalière.

Inégalités dues au Ségur

Les revalorisation salariales annoncées à l’été, et effectives depuis l’automne, n’ont en effet touchés que les agents hospitaliers et les soignants travaillant dans les Ehpad. Aujourd’hui, selon qu’elle travaille dans une maison de retraite ou un foyer pour personnes handicapées, une aide-soignante ne gagne pas ...