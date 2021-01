ASVP : le classement des 100 premières villes

Statistiques

Publié le 12/01/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Fin 2019, on dénombrait 8240 agents de surveillance de la voie publique, en légère hausse par rapport à l'an dernier, mais en baisse par rapport à 2014. S'appuyant sur les dernierschiffres de l'Intérieur, La Gazette publie le classement des 100 premières villes.

Fin 2019, 8240 agents de surveillance de la voie publique (ASVP) foulaient les trottoirs d’un peu plus de 2000 communes en France.

Le nombre d’ASVP est en légère hausse par rapport à l’année précédente (+3%), mais reste en baisse par rapport à 2014, où le ministère de l’Intérieur comptabilisait 8600 ASVP (1).

Nice en tête

Le trio de tête — Nice, Lyon et Amiens — reste identique par rapport à l’an dernier. Nice compte cependant plus d’ASVP qu’Amiens et Lyon réunies.

De fait, la capitale de la Côte d’Azur, avec 455 policiers municipaux et 176 ASVP, a également le plus gros service de sécurité de France.

Le classement des 100 premières polices municipales

Une forte densité dans les villes touristiques

En terme de densité ...

