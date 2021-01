Accueil

600 millions d’euros pour les régions : une circulaire définit les critères

Publié le 08/01/2021 • Par Léna Jabre Romain Gaspar • dans : Actu juridique, Actualité Club finances, France, Textes officiels finances, TO non parus au JO

Dans le cadre de l'accord de partenariat entre le gouvernement et Régions de France, les régions ont obtenu 600 millions d'euros de dotation d'investissement supplémentaire pour compenser une partie des effets de la crise et leur permettre de participer pleinement au plan de relance. Une instruction publiée le 7 janvier définit les objectifs, les priorités opérationnelles et les critères à prendre en compte dans l’attribution de cette somme. Décryptage.

