Pour cette première revue de presse de l'année, retrouvez l'essentiel de l'actualité du 19 décembre 2020 au 8 janvier 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Bonne année (ou pas) – Comme tous les ans, le passage à la nouvelle année marque l’entrée en vigueur de nouvelles lois, de décrets ou autres dispositifs réglementaires [lire aussi notre article]. Actu Environnement recense ainsi les différentes mesures marquantes en matière d’environnement, à commencer par le Brexit dont on peine encore à appréhender les incidences réglementaires sur les questions de lutte contre la pollution. Depuis le 1er janvier, un nouvel indice Atmo est en vigueur avec la prise en compte de particules supplémentaires dans les analyses de qualité de l’air [lire aussi notre article]. Et de nombreuses autres modifications concernent Ma Prime rénov’, des crédits d’impôt, le photovoltaïque et l’application de mesures en rapport avec la loi de lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire.

Enquête au centre de la terre – Le jour de Noël, trois semaines après un premier séisme de magnitude 3,9 ressenti en Alsace, de nouvelles secousses ont eu lieu aux alentours de la centrale de Vendeheim, près de Strasbourg [lire notre article]. Alors que cette unité est à l’arrêt, l’entreprise GeoVen, responsable du site, a nommé une commission d’experts chargée de comprendre les raisons de ces secousses. Dans un communiqué de presse cité par Batiactu, GeoVen explique ainsi que l’enquête se penche notamment sur la profondeur du forage et sur la limite de pression qui, selon l’entreprise, serait conforme à ce qui a été décidé auparavant. « Un temps long sera nécessaire pour comprendre les raisons géologiques qui ont généré les événements sismiques », conclut le communiqué.

Frérot peu fraternel – A l’occasion d’une conférence de presse ce jeudi 7 janvier, Antoine Frérot, PDG de Veolia, est revenu sur la tentative de rachat de Suez. Cité par Le Figaro, il a ainsi précisé avoir transmis une proposition formelle d’offre publique pour racheter les 70,1 % du capital de cette dernière qui lui manque, une offensive qui doit lui permettre de tenir le calendrier souhaité et clore l’opération sous un délai compris entre 9 et 15 mois. Alors que Veolia détient actuellement 29,9% du capital de Suez, les responsables de cette dernière juge toujours ce projet hostile. Antoine Frérot déclare, lui, être ouvert à la discussion sur certains points [lire aussi notre article].

Sur les rails – Alors que l’Union européenne a décrété 2021 année du rail, Ouest-France a organisé un débat dans ses colonnes pour rappeler les enjeux de ce secteur. Il y est notamment question du mode de financement et du cadre réglementaire pour développer l’usage et le ferroviaire en France. D’autant que, chiffres à l’appui, les responsables politiques cités dans l’article soulignent le retard de la France dans la part modale du fret ferroviaire. Parmi les autres points d’amélioration figurent également les conditions de travail et l’attractivité de ces métiers.

Sous tension – La vague de froid qui sévit actuellement en France inquiète RTE, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité. Comme le rapportent Les Echos, RTE a envoyé, ce jeudi 7 janvier, une alerte « signal rouge » via le dispositif Ecowatt pour avertir les citoyens que la consommation d’électricité risque d’être trop élevée par rapport à la production. Cette alerte intervient dans un contexte où les capacités de production sont plus contraintes et qui a vu le prix de l’électricité augmenter ces derniers jours.

Déchets – Grand Lyon, Grand Nancy, Chateauneuf-sur-Loire… Ces trois collectivités ont vu leur dernière délibération fixant le taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou leur grille tarifaire de la redevance annulée par des décisions judiciaires. Comme l’explique Déchets Infos, il s’agit de tarifs jugés illégaux ou disproportionnés. L’article s’interroge également sur la question des remboursements.

Mon vieux sapin – Un reportage de France Inter indique que, à l’image d’autres municipalités de Vendée, la commune L’Epine (ça ne s’invente pas) donne une seconde vie aux sapins de Noël en les utilisant pour protéger les dunes. Empilés les uns sur les autres, ils retiennent le sable transporté par le vent de la mer. Un service de collecte à domicile a été organisé.

Et aussi…

La FUB, l’Ademe et le ministère de la Transition écologique lancent le programme « Objectif employeurs pro-vélo » à destination des employeurs publics et privés [communiqué] ;

Le nouveau Pacte alimentaire Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de favoriser les circuits courts et la distribution directe de produits locaux [Sud Ouest] ;

Catherine Pila, présidente de la Régie des transports métropolitains de Marseille est la nouvelle présidente de l’association Agir Transport [Agir].