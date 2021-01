Vaccination : les communes dans les starting blocks

Publié le 07/01/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, France

Les collectivités territoriales ont pris les devants et s’organisent pour ouvrir des centres dans des gymnases, des salles des fêtes, etc., sous contrôle des agences régionales de santé (ARS).

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Lors d’une réunion ce 5 janvier à Tours, Emmanuel Macron l’a dit aux élus : il veut privilégier un maillage territorial le plus fin possible avec des petites unités seront privilégiés plutôt que les grandes salles.

Pour l’essentiel, ces centres sont installés dans des CHU et leur localisation fait le fruit de concertations entre préfectures, élus locaux, parlementaires et Agences régionales de santé (ARS). Mais, pour accélérer la cadence, des élus locaux de tous bords s’organisent pour ouvrir aussi des vaccinodromes dans des gymnases, des Palais des congrès, etc., en partenariat avec les agences régionales de santé.

A Nice, ce jeudi 7 janvier, des professionnels de santé se sont ainsi fait vaccinés au centre de vaccination de la ville. Pour répondre aux besoins, la ville va ouvrir ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne