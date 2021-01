Jean Castex maintient la porte fermée

Confinement

Publié le 07/01/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Les stations de ski, les restaurants et les lieux culturels garderont portes closes au moins jusqu'à la fin du mois de janvier, a annoncé le Premier ministre le 7 janvier qui a évoqué à mots couverts la possibilité d'un reconfinement. En attendant, de nouveaux départements feront l'objet d'un couvre-feu à 18 heures.

« Le niveau des contaminations reste élevé et a tendance à progresser avec 15 000 cas, soit trois fois plus que l’objectif que nous nous étions fixés » : le Premier ministre n’a pas caché son pessimisme lors de sa conférence de presse, le 7 janvier. Il a pointé la « dégradation » dans les régions de l’Est et en Guyane.

Face au variant du virus au Royaume-Uni, mais aussi en Afrique-du-Sud, il a évoqué des « mesures nationales supplémentaires », comme chez nos voisins. En clair : un reconfinement.

Covid-19 : « La tendance est déjà préoccupante »

Nouveaux couvre-feux

En attendant, Jean Castex maintient jusqu’à la fin du mois la fermeture des restaurants, des stations de ski, des lieux culturels (Salles de ...

