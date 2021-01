« Logement d’abord » : une politique saine mais trop lente selon la Cour des comptes

Logement

Publié le 08/01/2021

Dans un référé du 20 octobre dernier, rendu public le 7 janvier, la Cour des comptes dresse un bilan sévère du plan Logement d'abord, jugé pour le moment expérimental et cosmétique. Elle fait une série de recommandations pour accélérer la mise en œuvre de ce changement de logique.

Instauré en septembre 2017, le plan « logement d’abord » vise à changer de logique vis à vis de l’accueil et de l’insertion des personnes sans domicile fixe : plutôt que de les amener par palier vers l’hébergement, puis le logement, il s’agit de favoriser un accès direct à un logement et à centrer l’accompagnement sur les besoins de la personne. Prévu pour la période 2018 -2022, il s’inscrit dans un contexte de hausse du public sans domicile fixe – il est évalué à environ 300 000 personnes, et chaque année environ 30 000 personnes s’y ajoutent malgré les entrées en domicile et en hébergement ( environ 80 000 par an), ceci résultant notamment de la crise migratoire.

Pour la Cour qui s’est penchée sur le Logement ...