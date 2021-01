Obésité : les campagnes plus touchées que les villes

Santé publique

Publié le 08/01/2021 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

Le lieu de résidence et en particulier l’environnement de vie est un facteur déterminant du risque d’être obèse. C’est ce que montre une étude publiée mi-décembre qui pourrait permettre de mieux combattre ce fléau de santé publique.

39% des personnes qui vivent en zones rurales sont en surpoids contre 22 % à Paris ! Ce gradient géographique de l’obésité a pour la première fois été mis en évidence en France, dans une étude publiée le 14 décembre 2020(1) dans la revue Social Science & Medecine. Cette analyse a été conduite par des géographes, des épidémiologistes et des médecins issus du laboratoire dynamiques sociales et recomposition des espaces et l’équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Elle a porté sur près de 70 000 personnes de la cohorte Nutrinet-Santé.

7 millions de personnes obèses

L’obésité est un problème majeur de santé publique en France : elle concerne 17 % des adultes, soit 7 millions de personnes. Cette maladie compte plusieurs déterminants qui ne sont pas physiologiques ...