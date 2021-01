2021, l’année périlleuse pour les finances locales

Billet

Publié le 08/01/2021 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, Billets finances, France

Pour débuter 2021, le Club Finances vous adresse ses meilleurs voeux et vous présente ses priorités dans cette année particulièrement incertaine qui nécessitera outillage, expertise et informations précises, mais également beaucoup d'agilité.

2021, l’année très incertaine. Aux aléas sanitaires rencontrés depuis un an, s’ajoutent désormais la menace du virus mutant anglais, la lente montée en puissance de la campagne de vaccination en France couplée à la réticence de la majorité des Français à s’immuniser. Une situation qui va rendre ce début d’année « très complexe » selon les mots très mesurés d’Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l’Institut Pasteur et membre du conseil scientifique Covid-19 interrogé par Le Monde.

Agilité dans l’urgence

Ce cocktail d’incertitude et de complexité, les financiers locaux le connaissent bien depuis quelques années. Toutefois s’y ajoutent aujourd’hui l’urgence et le péril, dont l’intensité décidera de la priorisation des dépenses et des investissements à très court et moyen terme. Mais peut-être aussi à long terme, notamment dans les stratégies de mobilité, d’aménagement immobilier, d’accès aux soins, de précarité, etc…

Plus que jamais, les professionnels des finances locales, de la gestion, du contrôle et de l’évaluation seront fortement sollicités par leurs élus et la population. Ils auront aussi besoin d’assurer leurs pratiques –et de se rassurer par la même occasion – de s’informer et d’échanger entre praticiens. Ce besoin nous oblige, avec autant de rigueur et de détermination que vous en mettez dans votre métier pour traverser cette période dramatique mais également source potentielle de grandes innovations.

Le Club Finances au plus proche de vos métiers

En 2021, le Club finances va donc prioriser encore davantage les informations sur vos pratiques-métiers, en se référant toujours aux meilleurs experts, rencontrer sur le terrain –autant que l’épidémie nous l’autorise – les professionnels pour partager leur quotidien, faire remonter les bonnes pratiques, les innovations et les retours d’expérience. Nous vous aiderons comme toujours à décrypter les grands enjeux actuels, les projets de loi en cours, nous rendrons compte des débats, sans s’interdire d’en ouvrir aussi ; nous proposerons encore cette année plusieurs rendez-vous finances par webinaire, en partenariat avec KPMG, les caisses d’Epargne et avec le soutien de l’Afigese pour que le Club Finances fasse partie de vos outils indispensables à la définition de votre stratégie financière, à l’optimisation de la gestion locale et l’efficience des politiques publiques.

Bon courage et souhaitons nous à tous une meilleure année !