Puissance, ciblage, affinité : La Gazette des Communes réaffirme son positionnement de leader sur le marché des collectivités territoriales

Vidéo

Publié le 07/01/2021 • Par La Rédaction • dans :

N°1 sur la cible des décideurs locaux, la nouvelle étude d’audience de La Gazette des Communes réaffirme sa position de marque leader de l’information sur les politiques publiques locales, à destination des élus, décideurs et agents publics locaux.

La nouvelle étude de La Gazette des Communes analyse la consommation médias des élus et décideurs locaux.

Cette étude montre la puissance de La Gazette des Communes avec un magazine qui comptabilise aujourd’hui 325 597 lecteurs hebdomadaires et un site qui compte plus d’1 million de visiteurs uniques par mois. Le titre dispose par ailleurs de la plus grande base de données du secteur public, qui représente près de 582 000 contacts actifs et nominatifs. Par cette étude, La Gazette se positionne également comme le média de référence des élus (indice d’affinité : 187) et des décideurs locaux (indice d’affinité : 168). Enfin, 70% de l’audience de La Gazette est impliquée dans les décisions d’achats.

Quels que soient vos objectifs : Notoriété, Expertise, Leads, nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour cibler les professionnels du secteur public.