Politiques publiques

Publié le 06/01/2021 • Par Romain Mazon • dans : Dossiers d'actualité, France

Les suites de la pandémie pèseront de tout leur poids sur l’agenda des collectivités territoriales en 2021. Mais cette épée de Damoclès ne devra pas les empêcher d’agir contre le changement climatique, dans la foulée de ce qui sortira du projet de loi « convention citoyenne sur le climat ». Tout en parvenant à construire leurs budgets, plombés par la crise sanitaire, et l’aggravation de la situation sociale.

En 2021, faites vos jeux… rien ne va plus. On pourrait filer toutes les métaphores autour des jeux de hasard que l’on resterait encore en dessous de ce que promet l’année qui débute. Tant de dés sont jetés que même les oracles s’y casseraient les dents. La faute, bien sûr, à la pandémie du coronavirus qui a mis à l’arrêt une grande partie de nos activités en 2020, et dont on voit mal comment, et quand, nous pourrions sortir. Probablement pas en 2021…

Les impératifs sanitaires mobiliseront naturellement l’ensemble des pouvoirs publics. Les collectivités cherchent leur place dans la stratégie de vaccination et dans une politique de santé publique dont l’hypercentralisation a montré les limites.

Illusion des prévisions

Le projet de loi « 4D », pour décentralisation, différenciation, déconcentration et décomplexification, finalement dévoilé à la mi-décembre, sera présenté en conseil des ministres début février. Routes, logement, environnement, RSA, santé… entre transferts globaux ou partiels, et expérimentations, plusieurs dés sont jetés, si le texte termine bien son parcours parlementaires durant cette mandature.

Au chapitre financier, c’est le flou ! Ce sera le premier budget des nouvelles équipes du bloc local, sous le prisme de la réforme de la fiscalité locale. Mais comment le construire sans connaître l’ampleur du ralentissement économique, ni ses dégâts sur l’appauvrissement de la population, rendant illusoires les prévisions de recettes tarifaires ou fiscales ?

La mise en place du plan de relance interroge, elle, sur les modalités d’accès pour les collectivités, et sur l’articulation avec les plans de relance locaux. L’enjeu est d’importance, tant les acteurs espèrent de ces crédits pour lancer des programmes ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments, levier majeur de la lutte contre le changement climatique. Mais là encore, bien malin celui qui trouvera la combinaison gagnante, à la fin du parcours parlementaire du projet de loi « convention citoyenne sur le climat ».

Au-delà du symbole d’une inscription dans la Constitution, la France se dotera-t-elle d’une stratégie effective et concrète (sonnante et trébuchante), nationale et locale ? Saurons-nous concilier la nécessité de relancer la construction, sans entamer davantage notre capital environnemental ? Parviendrons-nous à concevoir une transformation numérique moins dévoreuse de nos ressources ? Avec tant d’inconnues, 2021 pourrait bien être l’année des jongleurs.