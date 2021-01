Exclusif : Terra Nova à l’assaut de la pensée unique territoriale

Décentralisation

Publié le 11/01/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : A la une, France

Dans un rapport pour la boîte à idées progressistes, Daniel Behar et Aurélien Delpirou dénoncent le triomphe d’une vision binaire du territoire et du culte de la proximité. Les deux géographes veulent tourner la page de la décentralisation de 1982.

Terra Nova s’attaque à la « France de carte postale » et aux « petites patries » communales qui, selon la boîte à idées progressiste, saturent le débat public. Ce nouveau « mainstream » se traduit, chez le Premier ministre Jean Castex, par « la défense des territoires » et la promotion du « couple maire-préfet », cingle-t-elle.

Un processus, qui selon un rapport intitulé « Après la décentralisation, 15 propositions pour refonder l’action territoriale », tourne le dos à la « modernisation » autour du « niveau régional et des intercommunalités ». Terra Nova y voit la marque d’une analyse erronée de la fronde des « gilets jaunes » et de la gestion de la crise sanitaire. Gros plan sur ce rapport choc que « La Gazette » a pu consulter, œuvre de Daniel Behar et ...

