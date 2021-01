Quand les collectivités appellent les investisseurs privés à la rescousse

Développement économique

05/01/2021

Au nombre des mesures déclinées dans leur plan de relance, les collectivités n’hésitent pas à se lancer dans la création de fonds d’investissements pour consolider les fonds propres des entreprises. Un effet de levier pour attirer les investisseurs privés.

Le 24 novembre, la Présidente de la région Occitanie, Carole Delga, annonce un ensemble de mesures en faveur du secteur aéronautique. En tête, la création, début 2021, du fonds « Impulsion », administré par le groupe de capital-investissement toulousain Irdi Soridec. Ce nouveau fonds, doté de 50 millions d’euros, associe la Région, la Bpifrance et les banques régionales. Il servira en priorité aux PME et ETI ayant une rentabilité historique positive mais potentielle négative depuis un ou deux ans et ayant un potentiel de « rebond véritable ». Les entreprises éligibles à ce nouveau fonds d’investissement pourront obtenir des financements compris entre 500.000 et 5 millions d’euros. Objectif : soutenir près de 25 entreprises.

La gestion du risque

Pour la Métropole de Nice Côte d’Azur, c’est ...