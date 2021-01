« Les pompiers peuvent être un acteur clé de la campagne de vaccination »

Crise sanitaire

Publié le 05/01/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mardi 5 janvier que les pompiers de plus de 50 ans pourraient être vaccinés dans les jours prochains. Une décision saluée par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France qui en profite pour rappeler le rôle qu’ils peuvent jouer dans la campagne de vaccination.

Alors que la campagne vaccinale est vivement critiquée pour sa lenteur, le gouvernement apporte chaque jour de nouvelles précisions. Mardi 5 janvier, lors d’une interview donnée à nos confrères de RTL, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les pompiers de plus de 50 ans pourraient être vaccinés rapidement, au même titre que les professionnels de santé et que les aides à domicile. Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), salue cette décision et rappelle que les pompiers sont prêts à prendre leur part dans la campagne de vaccination.

Les pompiers de plus de 50 ans pourront rapidement être vaccinés. Quelle est votre réaction ?

C’est une demande que nous avons faite au ministre de la Santé par courrier le 1er

