500 centres de vaccinations bientôt installés dans les villes

Publié le 05/01/2021 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la une, France

Feydzhet Shabanov / AdobeStock

Sous la pression des élus, des médecins et de l'opinion, le gouvernement amorce une réorientation de sa stratégie de vaccination. Parmi les mesures annoncées le 5 janvier : l'ouverture de la vaccination aux sapeurs-pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans, ainsi que la création de 500 à 600 centres pour vacciner la population. Les associations d'élus soulignent le besoin de coopération.