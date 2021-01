Nouvelle carte régionale pour les délégations du CNFPT

Formation

Au 1er janvier 2021, le Centre national de la fonction publique territoriale a revu son organisation territoriale. L’établissement assure que cette modification n’aura pas d’impact sur sa proximité avec les collectivités.

Avec 18 délégations régionales – 13 délégations régionales métropolitaines et 5 délégations ultramarines –, le CNFPT aligne son organisation territoriale sur la dernière réforme de la carte des régions de 2016.

Réalisée en vertu de l’article 50 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, cette modification administrative ne devrait pas avoir d’impact pour les collectivités, selon l’établissement.

Proximité maintenue

« Ce redécoupage régional ne remet aucunement en cause la territorialisation de nos actions de formation et les implantations locales de l’établissement », assure le président du CNFPT, François Deluga, via un communiqué. Les quelque 11 000 lieux de formation répartis sur tout le territoire ...